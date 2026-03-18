Giornate Fai di primavera a Pesaro | ecco i luoghi aperti

Sabato 21 e domenica 22 marzo, a Pesaro, si svolgono le Giornate Fai di primavera, durante le quali diversi luoghi della città saranno aperti al pubblico. L’evento prevede l’apertura di siti storici e culturali, con visite guidate e attività dedicate ai partecipanti. Le giornate sono organizzate dal Fondo Ambiente Italiano e coinvolgono diverse location del centro e dei quartieri della città.

Pesaro, 18 marzo 2026 – Tornano le Giornate del Fai di primavera e anche la città di Pesaro, sabato 21 e domenica 22 marzo, aprirà i suoi scrigni. “Le Giornate di questa edizione 2026 saranno all’insegna dei luoghi iconici e rappresentativi di Rossini e del mondo dei motori che rappresentano un patrimonio incredibile del nostro territorio e un momento culturale, capace di unire identità e partecipazione. Da un lato celebriamo la figura del maestro Rossini, patrimonio universale che continua a raccontare la nostra storia, a far conoscere la nostra città nel mondo e a ispirare nuove generazioni; dall’altro valorizziamo la tradizione motoristica, elemento distintivo della nostra città, ‘Terra di piloti e di motori’, di passione e innovazione”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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