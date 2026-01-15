Don Giovanni inaugura al Teatro Filarmonico di Verona la stagione d' opera e balletto 2026
Il protagonista più seducente e maledetto della musica riconquista il Teatro Filarmonico, inaugurando la Stagione d’Opera e Balletto 2026 di Fondazione Arena. Don Giovanni, capolavoro di Mozart e della storia del melodramma, debutta domenica 18 gennaio, alle ore 15.30, con un cast internazionale. 🔗 Leggi su Veronasera.it
