Il Teatro Filarmonico apre i suoi segreti | al via le visite guidate della Fondazione Arena

La Fondazione Arena di Verona inaugura le visite guidate del Teatro Filarmonico, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere la storia, gli ambienti e le attività che rendono questo luogo un punto di riferimento per la cultura musicale della città. Un percorso pensato per approfondire l’importanza del teatro nel contesto artistico e storico di Verona, attraverso un’esperienza informativa e rispettosa delle sue caratteristiche.

La Fondazione Arena di Verona apre le porte del Teatro Filarmonico e invita il pubblico a scoprirne la storia, gli spazi e il lavoro quotidiano che anima uno dei luoghi più rappresentativi della vita musicale cittadina. Dal 17 gennaio al 19 dicembre 2026 prende forma "Le Sale della Musica", un articolato calendario di visite guidate pensato per accompagnare i visitatori tra sale storiche, palcoscenico e retropalco, offrendo uno sguardo diretto sul dietro le quinte di opere e concerti. L'iniziativa nasce sull'onda del successo registrato nel 2025 dalle visite straordinarie organizzate in occasione della Giornata Internazionale del Teatro.

