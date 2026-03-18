A Rovigo si è svolta una veglia dedicata ai martiri missionari, con un particolare ricordo di monsignor Romero. L’arcivescovo di San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, fu assassinato durante una messa, mentre celebrava l’Eucaristia. La commemorazione ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, che hanno ricordato il suo gesto di fede e il suo sacrificio. La scena si è svolta nel rispetto di una tradizione di memoria collettiva.

Rovigo, 18 marzo 2026 – Venne ucciso sull'altare dagli squadroni della morte. Così morì, durante la celebrazione della messa, l'arcivescovo di San Salvador Oscar Arnulfo Romero. Era il 24 marzo del 1980. Una data che segnò la nostra storia. Per ricordare questo martire della chiesa e i tanti martiri sabato 21 marzo, alle 21, in centro a Rovigo in via X luglio davanti alla Chiesa di San Domenico inizierà un momento di preghiera in ricordo delle persone del mondo che l'anno scorso hanno dato la vita perché testimoni di Gesù. Ci saranno canti, preghiere, testimonianze sia in strada, nel cuore di Rovigo, sia in chiesa. Sarà presente il vescovo Pierantonio Pavanello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Veglia per i martiri missionari Nel nome di monsignor Romero

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Veglia Ci sono notti in cui il sonno non arriva. Non sempre è inquietudine. A volte è pura attenzione. Restiamo svegli perché sentiamo, confusamente ma profondamente, che da qualche parte qualcuno potrebbe starci pensando, forse persino sognando. Addo - facebook.com facebook