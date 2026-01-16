Fassi | L’imperfezione del gelato artigianale il segreto del successo del Palazzo del freddo romano

Il Palazzo del Freddo a Roma, situato nel quartiere Esquilino, è una tappa storica per gli amanti del gelato artigianale. La sua fama deriva dalla qualità dei prodotti e dalla tradizione che lo accompagna da decenni. L’imperfezione, spesso considerata un difetto, rappresenta invece il segreto del suo successo, conferendo ai gelati un carattere unico e autentico che ne fa un punto di riferimento nella capitale.

(Adnkronos) – A Roma il 'Palazzo del freddo' è sinonimo di gelato, quello buono, da gustare in uno dei quartieri di popolari della capitale: l'Esquilino. Il Palazzo del freddo è un quartier generale di 700 metri quadrati con laboratorio a vista fondato da Giovanni Fassi nel 1928 (in seguito a vari cambi di sede seguiti. L'ad Andrea Fassi: 'Manteniamo l'artigianalità nella produzione del gelato, magari anche imperfetta perché non può essere uguale tutti i giorni, anche se è più buona della produzione industriale che c ...

Il Palazzo del Freddo di Fassi e il Telegelato Giuseppina: il delivery prima delle app - Nel primo Novecento, ben prima dei rider, c'è stato un tempo in cui il gelato, l'artigianalità e la dolcezza venivano portati in tutta Italia, su ruote trainate dai cavalli. ilfoglio.it

Roma, Capitale del gelato artigianale: cresce il consumo (+14%) e l'indotto vale 600 milioni di euro. Guida alle gelaterie - Talmente buono che un filosofo «illuminato» come Voltaire si stupiva che fosse legale: «Il gelato è squisito. roma.corriere.it

