Il grande viaggio europeo del gelato artigianale si chiude a Palermo | l' evento a Palazzo Bonocore
Palermo ospita la tappa finale di Gelaton The Road, il museo pop-up dedicato al gelato artigianale europeo. Il 17 e 18 gennaio, presso Palazzo Bonocore, si conclude il viaggio attraverso storia, cultura e tradizioni di un’arte dolciaria che unisce passione e maestria. Un’occasione per approfondire l’eccellenza del gelato artigianale e scoprire il suo percorso attraverso i paesi europei.
Palermo diventa la capitale del gelato artigianale europeo. Il 17 e 18 gennaio Palazzo Bonocore ospiterà la tappa conclusiva di Gelaton The Road, il museo pop-up itinerante dedicato alla cultura, alla storia e all’eccellenza del gelato artigianale in Europa. L’evento si aprirà nel pomeriggio di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: "Florio Experience" a Palazzo Bonocore: degustazione e racconto della Palermo Felicissima
Leggi anche: Montecitorio si fa dolce: alla buvette debutta il gelato artigianale
Città di Chivasso. KATO · Turn The Lights Off (Radio Edit). Il grande viaggio della Fiamma Olimpica a Chivasso - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.