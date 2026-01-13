Il grande viaggio europeo del gelato artigianale si chiude a Palermo | l' evento a Palazzo Bonocore

Da palermotoday.it 13 gen 2026

Palermo ospita la tappa finale di Gelaton The Road, il museo pop-up dedicato al gelato artigianale europeo. Il 17 e 18 gennaio, presso Palazzo Bonocore, si conclude il viaggio attraverso storia, cultura e tradizioni di un’arte dolciaria che unisce passione e maestria. Un’occasione per approfondire l’eccellenza del gelato artigianale e scoprire il suo percorso attraverso i paesi europei.

