Bilancio positivo per l’organizzazione Plastic free di Pescara | i dati della raccolta dei rifiuti in 300 città italiane
L’organizzazione Plastic Free di Pescara ha reso noti i risultati della campagna “Una terra che respira”, realizzata con il supporto di Intesa Sanpaolo e Cesvi. L’iniziativa, che coinvolge 300 città italiane, mira a promuovere la raccolta e il riciclo dei rifiuti plastici, contribuendo alla tutela ambientale. Di seguito, i dati ufficiali che evidenziano il progresso e l’impatto delle attività svolte.
L’organizzazione di volontariato Plastic free di Pescara ha presentato i risultati dell’iniziativa “Una terra che respira” sostenuta da Intesa Sanpaolo, attraverso il programma Formula e realizzata in collaborazione con Cesvi. In tutto sono stati impiegati 11mila volontari in 300 città italiane.🔗 Leggi su Ilpescara.it
