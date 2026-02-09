Giochi del Mediterraneo pronto un terzo masterplan con i risparmi delle prime opere

Il commissario Massimo Ferrarese ha pronto il terzo masterplan per i Giochi del Mediterraneo. Il documento, che si basa sui risparmi ottenuti con le prime opere, dovrebbe essere inviato già da oggi ai ministeri dello Sport, della Coesione e dell’Economia. L’obiettivo è mettere a punto un piano più snello e più efficiente, sfruttando i fondi risparmiati finora. Restano da capire i dettagli, ma l’intenzione è quella di accelerare i lavori e ottimizzare le risorse.

Parte probabilmente già oggi, indirizzato ai ministeri dello Sport, della Coesione e dell'Economia, il terzo masterplan del commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese. Rispetto ai due precedenti, che elencavano gli impianti sportivi da costruire o da ristrutturare e indicavano l'ammontare economico globale, sulla cui base il Governo ha poi deliberato i finanziamenti - 275 milioni totali assegnati in due tranche - in questo non si propongono nuovi impianti, né si chiedono altri fondi. Il terzo masterplan verte invece su alcune opere di contesto, funzionali alla buona riuscita dei Giochi e all'immagine della città e chiede al Governo di poter utilizzare già a marzo una metà di quanto derivato dai risparmi delle gare di appalto.

