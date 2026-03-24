Gino Paoli vita di un ‘collezionista di errori’ | le canzoni gli amori tormentati la politica Quando fingi sei più vero che mai

Gino Paoli è noto come autore e interprete di canzoni italiane, con una carriera che include numerose composizioni e collaborazioni. Ha avuto relazioni sentimentali pubbliche e ha espresso opinioni sulla politica nel corso degli anni. Le sue dichiarazioni e le sue attività sono state oggetto di attenzione pubblica e mediatica. La sua vita personale e artistica si intrecciano con momenti di notorietà e di riflessione.

Genova, 24 marzo 2026 - Diceva che avrebbe voluto immergersi ancora una volta nel blu della Baia di San Fruttuoso, scendere fino alla statua del Cristo degli Abissi, stringergli la mano, e tornarsene in superficie felice di aver conservato ancora un po’ l’incoscienza del ragazzo di un tempo, ma erano anni ormai che età ed acciacchi avevano tolto a Gino Paoli il gusto di quell’impresa. Ora il mare se l’è preso per sempre, rimangono i suoi pensieri, le sue canzoni e quell’abitudine a considerare la vita una collezione di errori piuttosto che una narrazione di successi. Novantuno anni “di sbagli” lo rendevano, infatti, ai suoi occhi un sopravvissuto di talento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gino Paoli, vita di un ‘collezionista di errori’: le canzoni, gli amori tormentati, la politica. “Quando fingi sei più vero che mai” Articoli correlati Liza Minnelli compie 80 anni: gli amori tormentati, le dipendenze e la vita incredibile della figlia di Judy GarlandDopo il divorzio dei genitori, quando aveva appena sei anni, si ritrovò a scorrazzare nei corridoi degli hotel più lussuosi del mondo. Morto Gino Paoli, i messaggi di cordoglio. Baccini: “Sentiva che la fine era vicina ed era più incazzato, voleva sfidare la morte”. Fazio: “Con le sue canzoni dipingeva”La scomparsa di Gino Paoli, morto oggi 24 marzo all’età di 91 anni, ha innescato una reazione immediata di cordoglio che unisce il mondo della musica... Contenuti utili per approfondire Gino Paoli Temi più discussi: È morto Gino Paoli: aveva 91 anni; Addio a Gino Paoli, il poeta della canzone italiana e delle emozioni che ci accompagneranno per sempre; Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana; GINO PAOLI, SI OSCURA IL CIELO IN UNA STANZA. Gino Paoli morto a 91 anni, lo stile di vita: «Sigarette e whiskey, zero sport, a tavola senza regole e 12 ore di sonno»Lutto nel mondo della musica italiana: è morto a 91 anni Gino Paoli, uno dei più grandi protagonisti della canzone d’autore del Novecento. L’artista si è ... leggo.it Gino Paoli morto, la malattia: gli eccessi con alcol e fumo, l'aneurisma e la labirintite. Le condizioni di saluteLa vita di Gino Paoli non è stata segnata solo dalla musica e dal successo, ma anche da momenti difficili legati alla salute e agli eccessi. Un percorso umano complesso, fatto di cadute ... ilmessaggero.it Addio Maestro, #GinoPaoli. “Il cielo in una stanza” resterà per sempre casa. Grazie perché la tua voce ha dato forma alle emozioni. Qui lo vediamo ad “Amare per vivere: speciale Gino Paoli” nel 1972, guarda su #RaiPlay e ascolta su #RaiPlaySound tutti i con - facebook.com facebook Gino Paoli è morto a 91 anni il 24 marzo. Nella sua ultima intervista ci parlava della morte: «Non ne ho paura». E di una vita senza rimpianti x.com