Gino Paoli ha raccontato di aver attraversato momenti difficili nella sua vita, tra tentativi di suicidio e relazioni intense. Ha parlato di un amore considerato scandaloso con una nota attrice e di un episodio in cui ha avuto una pallottola nel cuore. In varie interviste ha descritto un senso di vuoto nonostante avesse raggiunto il successo e la notorietà.

Gino Paoli e una vita vissuta tra amori forti e grande dolore: dal tentativo di suicidio all'amore scandaloso con Stefania Sandrelli “La passione che mi ha legato a lui mezzo secolo fa si è trasformata in un’ammirazione sconfinata per il suo talento”. CosìStefania Sandrelliha raccontato più volte il suo legame conGino Paoli.Una frase che racchiude una storia lunga una vita, fatta di slanci e ferite, luce e ombre. Unlegame indissolubileoltre le convenzioni e contro il perbenismo, l’emblema di una vita vissuta fino in fondo. Lo stesso Paoli, ricordando quegli anni, raccontavauna vita che sembrava perfetta: “Avevo tutto.Successo, soldi, la casa più bella di Genova, Villa Paradisetto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gino Paoli, quell’amore indecoroso e la pallottola nel cuore: ‘Avevo tutto ma non sentivo più niente’

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