Il 11 luglio 1963, a Genova, Gino Paoli si trovò in una situazione di grande sconforto e decise di puntare una pistola al cuore, premendo il grilletto. La sua vita in quel momento si intrecciava con una relazione difficile e sentimenti intensi. La sua storia personale si lega a quell’episodio che rimase segnato come un momento di crisi.

L’11 luglio 1963, nella sua casa di Genova, Gino Paoli, scomparso oggi, puntò una Derringer calibro 5 al cuore e premette il grilletto. Aveva 28 anni, era al vertice del successo, e proprio per questo motivo, racconta lui stesso, non sentiva più nulla. La pallottola non raggiunse il miocardio, ma si incastrò nel pericardio. I medici la lasciarono lì, dov’era. E lì rimase per tutta la vita. Nella sua autobiografia Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni, scritta con Daniele Bresciani e pubblicata da Bompiani, Paoli ricostruisce con lucidità il momento in cui decise di togliersi la vita. “Sapore di sale” era in cima a tutte le classifiche. La casa più bella di Genova era la sua. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Gino Paoli e la vita con “lei”, la pallottola nel cuore: “Volevo morire perché avevo tutto”

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