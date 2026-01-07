Sanremo | Max Pezzali tutte le sere su Costa

Max Pezzali sarà ospite fisso su Costa Crociere durante la settimana di Sanremo, esibendosi ogni sera con il suggestivo sfondo del mare ligure. L’annuncio, fatto da Carlo Conti, conferma la presenza dell’artista in questa iniziativa che unisce musica e viaggi. Un’occasione per ascoltare le sue canzoni in un contesto unico, lontano dal tradizionale palcoscenico.

