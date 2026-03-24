Paola Penzo chi è l’ultima moglie di Gino Paoli | L’amore che ha superato tutte le altre donne

Paola Penzo è la seconda moglie di Gino Paoli, con cui ha una relazione stabile dal 1991. È stata la compagna dell’artista per oltre trentaquattro anni. Prima di lei, Gino Paoli ha avuto relazioni con donne conosciute nel mondo dello spettacolo. La loro relazione è stata ufficialmente riconosciuta come matrimonio.

Modena, 24 marzo 2026 – Al suo fianco dal 1991 Paola Penzo è la seconda moglie di Gino Paoli e l’ultimo di tanti grandi amori con donne famose come Stefania Sandrelli ed Ornella Vanoni. Madre di tre dei figli di Gino Paoli: Nicolò, Tommaso e Francesco. Madre di tre dei suoi figli: Nicolò, artista e fotografo (46 anni), Tommaso (34 anni) e Francesco di 26 anni è nata a Modena nel 1956 a Modena. Insieme da oltre 50 anni hanno coronato il loro amore con il matrimonio celebrato nel 1991. Gino Paoli e il suo rapporto con Modena: "Qui mi sento a casa" "Il mio grande amore è lei.mia moglie Paola ha ‘ammazzato’ tutte le altre”. Compagna inseparabile di Gino è stata anche autrice di alcuni dei brani più amati del marito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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