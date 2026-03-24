Addio a Gino Paoli l’amore ‘senza fine’ con Ornella Vanoni e la canzone mai incisa insieme

Da webmagazine24.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gino Paoli è deceduto all'età di 91 anni, circa quattro mesi dopo la scomparsa di Ornella Vanoni. La notizia è stata diffusa recentemente, suscitando attenzione nel mondo della musica italiana. Entrambi sono stati protagonisti di una lunga carriera e di una relazione che ha segnato la loro vita personale e artistica. La loro storia si è conclusa con la perdita di entrambi i protagonisti.

(Adnkronos) – Legati anche nella fine. Gino Paoli è morto oggi all'età di 91 anni. Circa quattro mesi dopo la morte di Ornella Vanoni. I due, legati da un sodalizio artistico, hanno vissuto un amore intenso e tormentato costellato di tanti successi musicali, come la canzone immortale, simbolo della loro unione: 'Senza fine'.  Gino Paoli. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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