Gino Paoli e Ornella Vanoni vicini anche nella ‘fine’ La storia travagliata che fece nascere quella canzone immortale

Roma, 24 marzo 2026 – Gino Paoli e Ornella Vanoni, vicini anche nella ‘fine’, verrebbe da dire, riecheggiando quella canzone immortale nata proprio dal loro amore tormentato e travagliato. ‘Senza fine’. È come se in fondo non si fossero mai lasciati o che hanno lasciato praticamente insieme questo mondo. Si è spenta lei a 91 anni lei il 21 novembre scorso, si è spento lui a 91 anni neanche 4 mesi dopo. È il 1960 quando si conoscono. La relazione di Ornella Vanoni con Strehler è finita quando conosce il cantautore, allora già sposato con Anna Fabbri. Gino è scorbutico, figlio del proletariato, che vive in una soffitta con una gatta. Ornella proviene dalla Milano bene, elegante, capelli rossi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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