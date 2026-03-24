Gino Paoli morto il mito della canzone italiana | aveva 91 anni

Da liberoquotidiano.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte è deceduto a Genova un cantante e compositore italiano, noto per aver influenzato il panorama della musica d'autore nel paese. Aveva 91 anni e nel corso della carriera ha scritto e interpretato numerose canzoni che trattano temi legati alle relazioni e alle emozioni. La sua attività è stata caratterizzata da uno stile che combina ironia e sensibilità.

E' morto nella notte a Genova a 91 anni Gino Paoli, il maestro che ha cambiato la storia della canzone d'autore italiana cantando l'amore per le donne senza retorica, tra ironia e sofferenza. Uno dei pilastri assoluti della canzone d'autore italiana, capace come pochi di raccontare il disincanto e la fragilità umana lungo oltre sei decenni di carriera. Considerato il simbolo per eccellenza della "scuola genovese", insieme agli amici  Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco e Bruno Lauzi, ha attraversato la storia del Paese trasformando la canzone leggera in un racconto intimista, moderno e profondamente personale. QUATTRO CAPOLAVORI - Nato a.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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