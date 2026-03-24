Gino Paoli morto il mito della canzone italiana | aveva 91 anni

Nella notte è deceduto a Genova un cantante e compositore italiano, noto per aver influenzato il panorama della musica d'autore nel paese. Aveva 91 anni e nel corso della carriera ha scritto e interpretato numerose canzoni che trattano temi legati alle relazioni e alle emozioni. La sua attività è stata caratterizzata da uno stile che combina ironia e sensibilità.

E' morto nella notte a Genova a 91 anni Gino Paoli, il maestro che ha cambiato la storia della canzone d'autore italiana cantando l'amore per le donne senza retorica, tra ironia e sofferenza. Uno dei pilastri assoluti della canzone d'autore italiana, capace come pochi di raccontare il disincanto e la fragilità umana lungo oltre sei decenni di carriera. Considerato il simbolo per eccellenza della "scuola genovese", insieme agli amici Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco e Bruno Lauzi, ha attraversato la storia del Paese trasformando la canzone leggera in un racconto intimista, moderno e profondamente personale. QUATTRO CAPOLAVORI - Nato a.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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È morto Gino Paoli. Il grande cantautore aveva 91 anni: Ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cariSi è spento a 91 anni uno dei più grandi della musica italiana. Autore di canzoni indimenticabili che hanno fatto la storia della musica italiana. ilfattoquotidiano.it

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Addio Maestro, #GinoPaoli. “Il cielo in una stanza” resterà per sempre casa. Grazie perché la tua voce ha dato forma alle emozioni. Qui lo vediamo ad “Amare per vivere: speciale Gino Paoli” nel 1972, guarda su #RaiPlay e ascolta su #RaiPlaySound tutti i con - facebook.com facebook

Gino Paoli è morto a 91 anni il 24 marzo. Nella sua ultima intervista ci parlava della morte: «Non ne ho paura». E di una vita senza rimpianti x.com