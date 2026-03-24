È morto Gino Paoli il cantautore aveva 91 anni

È morto Gino Paoli. Il cantautore, nato a Monfalcone, ma residente a Genova, aveva 91 anni. Lo riporta il Secolo XIX. Considerato tra i massimi esponenti della musica leggera italiana, scrisse e interpretò brani di grande popolarità come Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c’è, Senza fine, Sapore di sale, Una lunga storia d’amore e Quattro amici, con cui vinse il Festivalbar nel 1991. Partecipò a cinque edizioni del Festival di Sanremo, collaborò con numerosi artisti alla realizzazione di album e singoli di successo e compose musiche per colonne sonore di film. Zerocalcare e il clima nella sinistra: «Vi spiego perché è terrorizzata dal dissenso e dal conflitto. 🔗 Leggi su Open.online

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Morto Gino Paoli, il cantautore aveva 91 anni

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È morto Gino Paoli, aveva 91 anniGenova – È morto Gino Paoli. Aveva 91 anni. Cantautore e musicista. Tra i suoi brani Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c'è, Senza fine, Sapore di sale. ilsecoloxix.it

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