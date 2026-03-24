Gino Paoli è morto, il cantautore aveva 91 anni: la notizia è stata confermata dalla famiglia attraverso un comunicato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gino Paoli morto a 91 anni, la famiglia chiede riservatezza: "Ci ha lasciato in serenità, circondato dai cari"

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