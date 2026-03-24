Gino Paoli è morto aveva 91 anni La famiglia | Ci ha lasciato in serenità

Gino Paoli è morto all'età di 91 anni. Lo annuncia la famiglia in una note in cui chiede la massima riservatezza: «Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari». Era nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e viveva a Genova. Era considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana: nella sua carriera ultrasessantennale ha scritto e interpretato brani di grande popolarità, da "Il cielo in una stanza" a "La gatta", da "Che cosa c'è" a "Senza fine", da "Sapore di sale" a "Una lunga storia d'amore", fino a "Quattro amici" con cui vinse il Festivalbar 1991. Paoli ha partecipato inoltre a cinque edizioni del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Gino Paoli morto a 91 anni, la famiglia chiede riservatezza: "Ci ha lasciato in serenità, circondato dai cari"Gino Paoli è morto, il cantautore aveva 91 anni: la notizia è stata confermata dalla famiglia attraverso un comunicato.

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