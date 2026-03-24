Gino Paoli, pilastro fondamentale della musica d’autore italiana, è scomparso nella sua Genova all’età di 91 anni durante la notte tra il 23 e il 24 marzo 2026. Il celebre cantautore, nato a Monfalcone ma genovese d’adozione e di spirito, lascia un vuoto incolmabile nel panorama culturale dopo una carriera che ha attraversato oltre sessant’anni di storia. La notizia ha colpito profondamente il pubblico, giungendo a pochi mesi dal suo ultimo omaggio floreale all’amica e musa di una vita, Ornella Vanoni. Sebbene le anagrafi riportino la nascita in Venezia Giulia il 23 settembre 1934, l’identità di Gino Paoli è sempre stata indissolubilmente legata alla Liguria e a quel mare di Quinto che ha cullato i suoi ultimi istanti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Gino Paoli, addio al poeta di Sapore di Sale: è morto a 91 anni, la musica, gli amori e quella pallottola nel cuore

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