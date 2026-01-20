L’addio a Valentino dell’allievo Pierpaolo Piccioli le lezioni e il ricordo privatissimo | Accetto la tua assenza non la tua morte | cosa mi hai insegnato

Pierpaolo Piccioli ricorda Valentino con un messaggio di addio, riflettendo sulle lezioni apprese e sul ricordo privato dell’ultimo imperatore della moda. Dopo 25 anni come direttore creativo di Valentino, oggi passando a Balenciaga, lo stilista esprime il suo rispetto e la sua gratitudine, accettando la perdita senza dimenticare l’eredità lasciata. Un omaggio sobrio e sentito a una figura che ha segnato profondamente il mondo della moda.

Pierpaolo Piccioli è stato per 25 anni direttore creativo di Valentino. Oggi passato a Balenciaga, lo stilista ha scritto un lungo post di addio per l’ultimo imperatore della moda, scomparso il 19 gennaio a 93 anni. Un messaggio pubblicato su Instagram che è molto più di un semplice omaggio: è un racconto intimo del rapporto tra maestro e allievo, un viaggio attraverso ricordi e insegnamenti che hanno segnato profondamente la carriera di Piccioli. «Quindi hai deciso che era ora. Posso accettare la tua assenza, ma mai la tua morte», inizia lo stilista. «La memoria, il ricordo e l’amore rimangono con noi per sempre, e credo che sia così che non abbandoniamo mai veramente chi amiamo».🔗 Leggi su Open.online

