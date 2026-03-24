La scomparsa di Gino Paoli, avvenuta all’età di 91 anni, ha riportato l’attenzione non solo sulla sua immensa eredità musicale, ma anche sulla sua vita privata, sempre intensa e ricca di sfumature. Dietro le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana c’è un uomo che ha amato molto, che ha vissuto relazioni complesse e che ha costruito una famiglia numerosa, composta da cinque figli nati in momenti diversi della sua vita. Ognuno di loro rappresenta un tassello importante del suo percorso umano, tra passioni artistiche, scelte personali e rapporti familiari che hanno attraversato decenni. Ma chi sono i figli di Gino Paoli? Quali sono le loro età? E che cosa fanno oggi? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi sono i figli di Gino Paoli, il cantautore scomparso a 91 anni: età, biografie e cosa fanno oggi

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È morto oggi all'età di 91 anni Gino Paoli. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, dichiara la famiglia Paoli in una nota in cui chiede la massima riservatezza. Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934, era conside x.com