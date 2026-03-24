Un grande lutto nella musica e nella canzone italiana che perdono uno dei suoi più grandi protagonisti. Gino Paoli è morto nella notte all'età di 91 anni. Lo riporta il Corriere della sera. Insieme a Fabrizio De André e Luigi Tenco è stato un alfiere della scuola genovese dei cantautori. Da Il cielo in una stanza a Sapore di sale i brani che hanno segnato la storia della canzone italia sono tantissimi. Le ragioni di una sconfitta. Capezzone: Giorgia contro tutti, che fare adesso Panico ad Anzio, esplode un appartamento. "Qui viene giù tutto" VIDEO Conte al voto con il cane ma fa una gaffe clamorosa. Il video è virale GUARDA... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Addio a Gino Paoli: il grande cantautore scomparso a 91 anni

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