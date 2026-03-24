gino paoli i messaggi dei politici da la russa e salvini a schlein

È morto a 91 anni il cantautore Gino Paoli, un'assenza che ha suscitato reazioni da parte di diversi esponenti politici. Vari rappresentanti, tra cui Salvini, La Russa, Tajani, Salis e Bucci, hanno espresso il loro cordoglio pubblicamente. La notizia è stata diffusa attraverso canali ufficiali e ha ricevuto commenti da più parti del panorama politico italiano.

A 91 anni è morto il cantautore Gino Paoli, e in poco tempo si sono moltiplicati i messaggi dei politici sui social e dalle istituzioni: Matteo Salvini scrive “Addio grandissimo Gino”, Antonio Tajani parla di “un pezzo enorme della nostra cultura popolare”. Cordoglio anche a Genova con la sindaca Silvia Salis e dalla Regione Liguria con Marco Bucci e Simona Ferro. Morto Gino Paoli, il ricordo dei politici Il messaggio della sindaca Silvia Salis: "Senza fine" Bucci e Ferro, il cordoglio della Regione Liguria Le parole di La Russa e Elly Schlein Morto Gino Paoli, il ricordo dei politici Nella giornata di oggi – martedì 24 marzo 2026 – è arrivata la notizia della morte di Gino Paoli, uno dei più importanti cantautori italiani, che si è spento a Genova all’età di 91 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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