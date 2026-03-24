Gino Paoli, noto cantautore, è deceduto a 91 anni nella sua città natale. La sua carriera si è contraddistinta per uno stile diretto e spesso provocatorio, e il suo carattere burbero è stato spesso oggetto di discussione. Recentemente, il cantante ha coinvolto nella polemica anche un’artista, con dichiarazioni che hanno scatenato reazioni pubbliche. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, alimentando confronti tra le parti coinvolte.

Solitario, burbero, sincero fino ad apparire brutale. Gino Paoli, scomparso nella sua Genova a 91 anni, non ha mai avuto paura delle polemiche, che spesso ha scansato con una scrollata di spalle o una battuta fulminante, come i suoi versi d'amore. L'ultimo polverone mediatico ha rischiato di avvelenare gli ultimi anni della sua vita. Nel 2023, intervistato dal Corriere della Sera, riflettendo sullo stato della musica italiana il grande cantautore genovese aveva lodato il "suo" passato: "Oggi peggio di ieri. Ieri, avevamo Mina e la Vanoni, oggi emergono le cantanti che mostrano il c***o ". Qualche giorno dopo, era stata Elodie a far esplodere la bomba con un tweet feroce: "Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle me***e, è così. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gino Paoli ed Elodie, le bordate e l'ultima feroce polemica

Articoli correlati

Leggi anche: L'ultima intervista a Gino Paoli: «Non ho ancora superato la morte di mio figlio Giovanni. La polemica con Elodie? Non sapevo chi fosse, giuro»

Gino Paoli morto, le polemiche e le gaffe celebri: dagli attacchi a Sanremo alla lite con Elodie. «I concorrenti dei talent? Li porterei al dopolavoro ferroviario»Gino Paoli morto oggi a 91 anni è stato un gigante della canzone italiana, ma anche uno dei caratteri più spigolosi e meno diplomatici del nostro...

Aggiornamenti e notizie su Gino Paoli

Temi più discussi: Album postumo per Ornella Vanoni; Mauro Marin, l'ex vincitore del Grande Fratello scopre i ladri in casa e li mette in fuga con un'ascia: Rischioso mettersi contro un...; Laura Santino, morta la 26enne travolta dalla valanga in Alto Adige: era in gita con il marito, rimasto illeso.

Gino Paoli morto, le polemiche e le gaffe celebri: dagli attacchi a Sanremo alla polemica con Elodie. «I concorrenti dei talent? Li porterei al dopolavoro ferroviario»Gino Paoli morto oggi a 91 anni è stato un gigante della canzone italiana, ma anche uno dei caratteri più spigolosi e meno diplomatici del nostro spettacolo. Paoli non ha ... ilmessaggero.it

L'ultima intervista a Gino Paoli: «Non ho ancora superato la morte di mio figlio Giovanni. La polemica con Elodie? Non sapevo chi fosse, giuro»Ripubblichiamo l'ultima intervista del Corriere a GIno Paoli: «Sono arrivato a 90 anni in perfetta forma con lo stile di vita più malsano possibile: per decenni ho fumato due pacchetti di sigarette e ... corriere.it

È morto #GinoPaoli, aveva 91 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia. “Questa notte - si legge in una nota - Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”. La famiglia “chiede la massima riservatezza”. #Tg1 - facebook.com facebook

Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com