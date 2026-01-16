E’ morto Tony Dallara gigante della musica italiana Con Romantica vinse Sanremo

È scomparso Tony Dallara, nome d'arte di Antonio Lardera, figura importante nella musica italiana. Con la canzone “Romantica” ha vinto il Festival di Sanremo, lasciando un segno duraturo nel panorama musicale. La notizia della sua morte è stata confermata dagli ambienti musicali, che ricordano l’artista come uno dei pionieri dell’epoca e un interprete che ha contribuito alla crescita della musica italiana.

MILANO – Tony Dallara, gigante della musica italiana, è morto oggi, 16 gennaio 2026, all’età di 89 anni. Con le canzoni Come prima e Romantica, con cui vinse a Sanremo nel 1960 insieme a Renato Rascel, ha segnato una lunga stagione della musica leggera, contribuendo a cambiarne la storia. La scomparsa del cantante, vero nome Antonio Lardera, e’ stata confermata dagli ambienti musicali. “Caro Tony, eri uno dei cosiddetti urlatori ed hai segnato la storia della musica italiana. Non ti dimenticheremo”. Cosi’, con un semplice post su X, il Nuovo Imaie lo saluta. Dallara, nome d’arte di Antonio Lardera, era nato a Campobasso il 30 giugno 1936 e cresciuto a Milano. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - E’ morto Tony Dallara, gigante della musica italiana. Con “Romantica” vinse Sanremo Leggi anche: Morto Tony Dallara, l’urlatore della musica italiana: con Romantica vinse Sanremo e Canzonissima Leggi anche: Morto Tony Dallara, cantante di "Romantica": vinse Sanremo nel 1960 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tony Dallara è morto a 89 anni, rivoluzionò la canzone italiana - Tony Dallara, il pioniere degli " urlatori " che rivoluzionò la canzone italiana, è morto oggi all'età di 89 anni. msn.com

È morto Tony Dallara, il re degli ‘urlatori’ - Ad annunciarlo è stato su X il Nuovo Imaie: “Caro Tony, eri uno dei cosiddetti urlatori ed hai segnato la storia della musica italiana. dire.it

È morto Tony Dallara, l’urlatore che con Come prima conquistò l’Italia negli anni ’50 - Con "Come prima" vendette 300mila copie e vinse Sanremo 1960 con "Romantica". msn.com

Il cantante Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, è morto oggi all'età di 89 anni. La notizia della scomparsa è stata appresa dall'Adnkronos da ambienti musicali. Il suo nome resta legato a una lunga serie di successi entrati nella storia della canzone, - facebook.com facebook

È morto il cantante Tony Dallara, noto soprattutto per le canzoni “Come prima” e “Romantica” x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.