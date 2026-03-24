La notizia della morte di Gino Paoli ha scosso profondamente il mondo della musica italiana. Con lui scompare una delle figure più rappresentative della canzone d’autore, capace di attraversare epoche e generazioni con uno stile unico e riconoscibile. Una carriera lunghissima, fatta di successi intramontabili e momenti personali complessi, che oggi viene ricordata con grande emozione. Gino Paoli è morto: che malattia aveva? Cosa è successo?. Gino Paoli si è spento all’età di 91 anni, ma non sono state diffuse informazioni ufficiali su una malattia precisa che abbia portato alla sua morte. Negli ultimi anni le sue condizioni erano inevitabilmente segnate dall’età, senza però dettagli pubblici su patologie specifiche. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Gino Paoli è morto, che malattia aveva? La musica piange uno dei suoi più grandi nomi

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