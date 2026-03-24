Il mondo dello spettacolo italiano è stato scosso da una notizia destinata a lasciare un segno profondo. È morto Gino Paoli, noto cantautore e compositore, all’età di 85 anni. La sua scomparsa è stata annunciata dai familiari. Secondo quanto riportato, la causa della morte sarebbe stata una malattia, ma i dettagli non sono stati resi pubblici.

Il mondo dello spettacolo italiano è stato scosso da una notizia destinata a lasciare un segno profondo. Una delle voci più iconiche del cantautorato si è spenta, portando con sé decenni di storia, emozioni e canzoni entrate nell’immaginario collettivo. Un addio che ha colpito fan, colleghi e intere generazioni cresciute con la sua musica. Gino Paoli è morto il 24 marzo 2026 all’età di 91 anni nella sua casa a Roma, dove viveva da tempo. Secondo quanto emerso, il cantautore si è spento circondato dall’affetto dei suoi familiari. La famiglia non ha ancora reso note le cause ufficiali della morte, mantenendo il massimo riserbo in queste ore. Le prime informazioni parlano però di un decesso avvenuto serenamente, senza eventi improvvisi resi pubblici. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Addio a Gino Paoli, come è morto e che malattia aveva

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Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com