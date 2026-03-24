Gino Paoli non aveva i soldi nemmeno per il tram Così gli trotterellavo dietro con i tacchi a spillo sfinita Il legame con Ornella Vanoni fatto di amore vero e amicizia sincera

Da ilfattoquotidiano.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Senza fine, Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani.Tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi. Mani senza fine”. Suonano malinconiche ma anche ricche d’amore le parole di “Senza Fine”, scritta da Gino Paoli – morto oggi 24 marzo all’età di 91 anni – per Ornella Vanoni nel 1961. Il loro amore è stato intenso, l’amicizia che ne è seguita anche, fatta di complicità, trasparenza e sincerità. Quando è morta Ornella Vanoni, il 21 novembre 2025, il silenzio di Paoli è stato assordante. Un cuore nero è stato il commento per la dipartita della sua grande amica. Ma della coppia musicale straordinaria, entrambi hanno segnato la musica italiana per sempre, rimane tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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