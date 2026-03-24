addio a gino paoli morto a 91 anni il cantautore della scuola genovese di il cielo in una stanza e sapore di sale

Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d’autore italiana: con la sua voce e i suoi versi ha raccontato emozioni universali, segnando intere generazioni È morto a 91 anni il cantautore Gino Paoli, uno dei massimi esponenti della scuola genovese. Ci lascia con i suoi capolavori, fra cui "Il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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È morto Gino Paoli, addio al grande cantautore. Aveva 91 anniRoma, 24 marzo 2026 – Lutto nel mondo della musica italiana: è morto all'età di 91 anni Gino Paoli.

Tutto quello che riguarda Gino Paoli

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Addio a Gino Paoli: morto il cantautoreÈ morto all’età di 90 anni Gino Paoli, uno dei più importanti cantautori della musica italiana. La notizia, riportata nelle ultime ore, segna la scomparsa di una figura simbolo della canzone d’autore, ... notizie.it

Addio a Gino Paoli, a 91 anni si spegne uno dei maestri della canzone d'autore italianaMusicista e cantautore nato a Monfalcone, ha scritto e interpretato brani come Il cielo in una stanza, La gatta, Che cosa c'è, Senza fine, Sapore di sale, Una lunga storia d'amore ... lagazzettadelmezzogiorno.it

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