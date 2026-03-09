Su HBO Max arriva una nuova docu-serie che racconta il caso giudiziario che ha coinvolto una famosa attrice internazionale, nota per la carriera nel cinema e il patrimonio multimilionario. La vicenda riguarda una disputa familiare che ha attirato l’attenzione mediatica negli ultimi anni, coinvolgendo direttamente membri della famiglia stessa. La serie si focalizza sugli aspetti pubblici e privati di questa storia complessa.

Una diva che ha attraversato il cinema internazionale, un patrimonio milionario e una battaglia giudiziaria che negli ultimi anni ha trasformato la sua vita in un dramma familiare seguito da tutta l’Italia. Da questa vicenda nasce “Gina Lollobrigida: Diva contesa”, la prima docu-serie originale italiana di HBO Max, disponibile dal 3 aprile 2026 con tre episodi rilasciati subito in binge. Il progetto ricostruisce quello che è stato definito il vero “caso Gina Lollobrigida”, una delle storie più controverse della recente cronaca italiana: un intreccio di accuse, processi e tensioni familiari che ha accompagnato gli ultimi anni della vita della leggendaria attrice, scomparsa nel 2023. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Gina Lollobrigida, l’eredità della diva diventa una docu-serie: il caso che ha diviso una famiglia arriva su HBO Max

