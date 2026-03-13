Venerdì 3 aprile 2026 arriva su HBO Max la prima docu-serie italiana intitolata “Gina Lollobrigida: Diva contesa”. La produzione racconta la lotta per l’eredità di un’icona del cinema e mostra un intenso melodramma familiare. La serie si compone di tre episodi che saranno disponibili tutti in modalità binge. La piattaforma distribuisce così un approfondimento sulla figura di Gina Lollobrigida.

Debutta venerdì 3 aprile 2026 su HBO Max la prima docu-serie originale italiana della piattaforma: “ GINA LOLLOBRIGIDA: DIVA CONTESA ”, il resoconto della battaglia per l’eredità di un’icona del cinema e di un intenso melodramma familiare, in 3 episodi disponibili integralmente in binge. La docu ricostruisce il vero “caso Gina Lollobrigida”, l’incredibile vicenda giudiziaria che ha catturato l’attenzione pubblica con un intreccio di intrighi, inganni e sorprendenti rivelazioni. Ripercorre la vita della grande diva del cinema internazionale – attrice, fotografa, scultrice, pittrice, simbolo di indipendenza – fino alla morte nel 2023, concentrandosi sulla battaglia legale esplosa attorno al suo ingente patrimonio milionario. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - In arrivo su HBO Max la serie “Gina Lollobrigida: Diva contesa”

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