Su HBO Max arriva Gina Lollobrigida – Diva Contesa, la prima docuserie originale italiana della piattaforma, che debutterà venerdì 3 aprile 2026 con tutti e tre gli episodi. La serie ricostruisce il ‘caso Gina Lollobrigida’, l’incredibile vicenda giudiziaria che ha catturato l’attenzione mediatica con un intreccio di intrighi, inganni e sorprendenti rivelazioni. Gina Lollobrigida – Diva Contesa ripercorre la vita della grande diva del cinema internazionale – attrice, fotografa, scultrice, pittrice nonché simbolo di indipendenza – fino alla morte nel gennaio del 2023, concentrandosi sulla battaglia legale esplosa attorno al suo ingente patrimonio milionario (stimato tra 10 e 20 milioni di euro, con fondi forse nascosti a Panama) dopo gli ultimi anni in vita trasformati in un vortice di accuse, tradimenti e sospetti di manipolazione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Gina Lollobrigida è la Diva Contesa su HBO Max

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Gina Lollobrigida: Diva Contesa | Teaser Ufficiale | HBO Max

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