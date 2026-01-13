Sostenibilità Camilli Coca-Cola Italia | Modello distributivo ad hoc per Milano Cortina 2026

Coca-Cola Italia ha annunciato un modello distributivo sostenibile per Milano Cortina 2026, utilizzando mezzi elettrici nelle città principali e biofuel in montagna. Questa strategia mira a ridurre l’impatto ambientale durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, adottando soluzioni logistiche innovative e rispettose dell’ambiente, in linea con l’impegno verso la sostenibilità e la mobilità verde.

Milano, 13 gen. (Adnkronos) - Per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 Coca-Cola trasporterà le bottiglie sui siti di gara "con mezzi elettrici nelle città principali, come Milano e Verona, e con mezzi a biofuel in montagna dove, per difficoltà geografiche, è più difficile utilizzare altri mezzi. Una strategia messa in campo con l'obiettivo di cercare di ridurre il più possibile l'impatto e le emissioni del trasporto di prodotti". Lo ha detto Cristina Camilli, Direttore Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Sostenibilità di Coca-Cola Italia, partecipando all'incontro con la stampa organizzato oggi nello stabilimento CircularPET di Coca-Cola HBC Gaglianico (Biella), in occasione del passaggio del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026.

