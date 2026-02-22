struttura per gli allenamenti grazie ai volontari

L’associazione Bizzuno Insieme Aps ha donato i fondi necessari per costruire una nuova struttura ginnica nel parco del Gelso, a Bizzuno. La realizzazione di questa area multi-esercizio coinvolge volontari locali che si impegnano a montare le attrezzature. La struttura offrirà uno spazio dedicato all’attività fisica all’aperto, stimolando l’uso tra residenti di tutte le età. La prima fase dei lavori comincerà tra poche settimane, portando un cambiamento concreto nell’area verde.

Una nuova struttura ginnica multi-esercizio sorgerà nelle prossime settimane nel parco del Gelso, a Bizzuno, frazione di Lugo, grazie alla donazione dell’associazione Bizzuno Insieme Aps. La giunta comunale, con la delibera numero 9 del 5 febbraio, ha formalmente accettato il contributo approvando in linea tecnica i lavori di realizzazione dell’impianto, che sarà interamente a carico dell’associazione proponente. "L’installazione di tutta la struttura dovrebbe avvenire prima di Pasqua, almeno stando alle tempistiche dettate dal fornitore – spiega il presidente di Bizzuno Insieme, Vincenzo Verlicchi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Defibrillatore ai volontari grazie all’Escape teamLa Croce Verde di Vigevano riceve un nuovo defibrillatore grazie ai fondi raccolti durante l’evento organizzato dall’Escape Team il giorno di Santo Stefano.

Leggi anche: In pediatria arriva il "Buzzy" grazie ai volontari. E le punture fanno meno paura

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Palazzetto dello Sport sceglie l’energia del sole: attivo il nuovo impianto fotovoltaico; L'IceLab di Bergamo, la pista delle medaglie di ghiaccio dove si allenano tutti i migliori: da Arianna Fontana a Ilia Malinin; Salinella, il cantiere corre verso i Giochi: skatepark e campi da padel pronti entro 90 giorni; Piane di Morro, campo sportivo chiuso. Ecco il botta e risposta opposizione-maggioranza.

Migliori ellittiche per casa e palestra: guida esperta all’allenamento completo – Febbraio 2026Vieni a scoprire le migliori ellittiche per fare sport direttamente a casa tua. Disponibili tanti modelli in promozione su Amazon. stadiosport.it

Allenamento senza attrezzi: gli esercizi a corpo libero adatti a tuttiScopriamo la scheda del personal trainer per un allenamento a corpo libero con esercizi semplici da fare ovunque e adatti a tutti i livelli di partenza. gazzetta.it

HYROX non è solo allenamento. È la tua prossima sfida. Al CUS La Statale abbiamo creato un progetto dedicato: Allenamenti bisettimanali Istruttore dedicato Preparazione gara Aperto a tutti, anche se parti da zero Non devi essere pronto. - facebook.com facebook