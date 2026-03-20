Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, due concorrenti si sono scambiati un bacio improvviso, attirando l’attenzione di pubblico e telecamere. L’episodio è avvenuto senza preavviso, creando sorpresa tra gli spettatori e i partecipanti presenti in casa. La scena ha avuto luogo durante una delle sessioni di interazione tra i concorrenti, lasciando tutti senza parole.

Occhi puntati sul Grande Fratello Vip dove, assolutamente a sorpresa, è arrivato il primo bacio fra due concorrenti. Un evento sorprendente, non solo per la velocità, ma anche per l’identità dei protagonisti di questo momento romantico. A scambiarsi un bacio appassionato infatti sono stati Antonella Elia e Dario Cassini. Il bacio fra Dario Cassini e Antonella Elia al GF Vip. Il bacio inaspettato fra Dario Cassini e Antonella Elia è avvenuto in giardino durante un gioco molto particolare. La showgirl infatti si è esibita, riproducendo una scena epica di Harry ti presento Sally, celebre film con Billy Crystal e Meg Ryan. Di fronte agli altri inquilini infatti Antonella ha riprodotto il ciak cult del ristorante. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF VIP, scatta il primo bacio (improvviso) fra due concorrenti

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