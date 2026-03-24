Gf Vip Lucia e Renato | scoppia la passione la prima coppia dell’edizione | VIDEO

Lucia e Renato al Gf Vip si sono lasciati andare improvvisamente nella notte alla passione: è nata una nuova coppia? AlGf Vipè nata la prima coppia. Inaspettatamente nella notte c’è stato il primo bacio traLucia Ilardo e Renato Biancardi. Nonostante non avessero mai mostrato segni d’interesse l’uno per l’altra, alla fine questa notte, tra una coccola ed un’altra c’è stato il primo vero bacio dell’edizione. Infatti mentre le luci erano spente,Renato si è avvicinato al letto di Lucia. I due hanno chiacchierato un po’ e poi hanno iniziato a scambiarsi qualche coccola. Fin quando poi c’è stato il bacio, prima sulla guancia, poi sul collo e poi tra i due è scattata la passione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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