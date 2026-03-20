Gengis Khan meglio di Gesù Cristo bufera per le parole di Netanyahu

Da imolaoggi.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un politico ha dichiarato che Gengis Khan è superiore a Gesù Cristo, affermando che la forza, la spietatezza e il potere determinano il successo, e che il male prevale sul bene. La frase ha suscitato reazioni e polemiche, attirando l’attenzione sui commenti riguardanti le figure storiche e la loro percezione pubblica. La discussione si focalizza sulle parole pronunciate durante un intervento pubblico.

“Sfortunatamente Gesù Cristo non ha alcun vantaggio su Gengis Khan. Perché se sei abbastanza forte, abbastanza spietato, abbastanza potente, il male trionferà sul bene”. Parola di Benjamin Netanyahu che in conferenza stampa ha usato tale scenario per spiegare i motivi della guerra di Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Tanto è servito che è stato subissato di critiche sui social, con l’accusa di essere ‘anti-cristiano’. La polemica è montata a tal punto da costringere il premier israeliano a chiarire il suo pensiero con un messaggio su X: “Altre notizie false sul mio atteggiamento nei confronti dei cristiani, che sono protetti e prosperano in Israele. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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