Durante una conferenza, Netanyahu ha affermato che Gesù Cristo è inferiore a Gengis Khan, scatenando critiche e accuse di anti-cristianesimo. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti e portato a una serie di polemiche pubbliche. In seguito, il politico ha precisato alcune affermazioni su X, chiarendo il suo punto di vista sulla questione.

Hanno scatenato polemiche globali le parole di Netanyahu su Gesù Cristo e Gengis Khan, con quest’ultimo che sarebbe stato ritenuto in qualche modo “migliore”. Il premier israeliano ha chiarito di non aver offeso i cristiani, spiegando che il suo discorso riguardava la necessità della difesa militare nel contesto della guerra con l’Iran e delle tensioni internazionali. Cos’ha detto Netanyahu su Gesù Cristo Le dichiarazioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che hanno acceso un acceso dibattito internazionale, sono arrivate nel contesto di una conferenza stampa, in cui ha citato Gesù Cristo e Gengis Khan per spiegare la sua visione sulla guerra e sulla necessità della difesa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Netanyahu su Gesù Cristo inferiore a Gengis Khan, l'accusa di essere anti-cristiano e la precisazione su X

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