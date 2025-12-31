Una nave è stata fermata in Finlandia per il danneggiamento di un cavo nel Mar Baltico

Una nave è stata sequestrata in Finlandia in seguito al sospetto di aver causato danni a un cavo di telecomunicazioni sottomarino tra Helsinki e Tallinn, nel Mar Baltico. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture di comunicazione regionali. Le autorità finlandesi stanno indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità.

Una nave sospettata di aver danneggiato un cavo di telecomunicazioni sottomarino che collega Helsinki a Tallinn, nel Golfo di Finlandia, è stata sequestrata dalla polizia finlandese. L'imbarcazione, secondo le autorità, sarebbe "responsabile dei danni al cavo" di proprietà del gruppo nazionale di. 🔗 Leggi su Today.it

