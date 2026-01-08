Morta in casa tra le fiamme | Maria Teresa Brognoli era madre di tre figli

Maria Teresa Brognoli, madre di tre figli, è deceduta in un incendio domestico. Si ipotizza che l’incendio sia stato causato da una sigaretta accesa, che avrebbe incendiato il copriletto e successivamente il materasso. La donna, disabile da 28 anni a seguito di un ictus, non è riuscita a evacuare in tempo. L’incidente evidenzia i rischi legati alla sicurezza domestica e l’importanza di prevenzioni adeguate.

L'incendio che ha ucciso Maria Teresa Brognoli potrebbe essere stato innescato da una sigaretta che stava fumando in camera: prima avrebbe preso fuoco il copriletto e poi il materasso, e la donna – da 28 anni in sedia a rotelle a seguito di un ictus – non è riuscita ad allontanarsi in tempo.

