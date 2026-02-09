Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni all’ex ministro Sangiuliano

La giudice ha deciso di rinviare a giudizio Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking e lesioni nei confronti dell’ex ministro Sangiuliano. Il processo si terrà il prossimo 6 ottobre. In aula, ci saranno anche parti civili, tra cui l’esponente di FdI, la moglie e l’ex capo di gabinetto del ministero, Francesco Gilioli.

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata ai danni dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Contestati anche i reati di diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di alcuni eventi. Il processo è stato fissato al prossimo 6 ottobre. Nel procedimento sono parti civili Sangiuliano, la moglie e l’ex capo di gabinetto del dicastero, Francesco Gilioli. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

