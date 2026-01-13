Massimo Colella neo amministratore delegato di inPosteit
InPoste.it, azienda leader nei servizi elettronici di recapito certificato, annuncia la nomina di Massimo Colella come nuovo amministratore delegato. Con un background consolidato nel settore dei servizi digitali, Colella porterà la sua esperienza per consolidare e sviluppare ulteriormente le attività dell’azienda, puntando a offrire soluzioni sempre più efficienti e affidabili ai clienti.
InPoste.it, società specializzata in servizi elettronici di recapito certificato, nomina Massimo Colella amministratore delegato. Il manager proviene da tNotice, dove ha diretto per oltre 10 anni il reparto It e Sviluppo. Dalla stessa azienda arriva anche Cristiano Guglielmi, che entra a far parte del Cda di inPoste.it. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
