Arezzo, 24 marzo 2026 – Puntuale, il 21 marzo segna l’arrivo della primavera. E, come ormai accade sempre più spesso, con essa tornano anche le gelate notturne: improvvisi cali di temperatura in grado di mettere seriamente a rischio gemme e fioriture. Il primo episodio di gelo fuori stagione si è registrato nella notte tra venerdì e sabato, quando le centraline consortili hanno rilevato significative variazioni di pressione. Un segnale inequivocabile dell’attivazione del sistema antibrina: l’effetto “igloo” ha così consentito alle aziende agricole servite dai distretti irrigui del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno di proteggere le colture e salvaguardare i raccolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gelate di primavera, in Valdichiana scatta l’effetto “igloo”: colture salvate

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