Gelate e nebbia in Umbria | scatta l' allerta gialla per ghiaccio ma per Capodanno splenderà il sole
La Protezione civile dell'Umbria ha diramato un’allerta gialla per rischio ghiaccio, valida fino alla mezzanotte del 31 dicembre, a causa di gelate e nebbia. Nonostante le condizioni meteo sfavorevoli, il Capodanno si preannuncia caratterizzato da tempo stabile e sole, offrendo un clima più favorevole per le celebrazioni di fine anno. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza sulle strade e nelle aree esterne.
La Protezione civile regionale ha emesso un documento di allerta meteo gialla in Umbria per rischio ghiaccio, valido fino alla mezzanotte di mercoledì 31 dicembre.Per la giornata di oggi, martedì 30 dicembre in tutta la regione sono previste gelate diffuse e visibilità ridotta a causa di estesi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Allerta meteo gialla in Umbria: rischio ghiaccio in tutta la regione. Le previsioni del tempo.
Allerta gialla in Umbria per rischio ghiaccio - La Protezione civile regionale ha emesso un documento di allerta meteo gialla in Umbria per rischio ghiaccio, valido fino alla mezzanotte di mercoledì 31 dicembre. ansa.it
