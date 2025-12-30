Gelate e nebbia in Umbria | scatta l' allerta gialla per ghiaccio ma per Capodanno splenderà il sole

La Protezione civile dell'Umbria ha diramato un’allerta gialla per rischio ghiaccio, valida fino alla mezzanotte del 31 dicembre, a causa di gelate e nebbia. Nonostante le condizioni meteo sfavorevoli, il Capodanno si preannuncia caratterizzato da tempo stabile e sole, offrendo un clima più favorevole per le celebrazioni di fine anno. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per la sicurezza sulle strade e nelle aree esterne.

