Marzo si vendica arriva il colpo di coda polare | gelate tardive in pianura e addio Primavera

A partire da lunedì 16 marzo, un'ondata di aria gelida proveniente dal polo nord sta portando gelate tardive in molte zone di pianura, mettendo fine alla prevista primavera. Le temperature si sono abbassate notevolmente e le previsioni indicano che il freddo intenso potrebbe durare diversi giorni, causando danni alle colture e influenzando le attività all'aperto.

La bella stagione ha i giorni contati, almeno per il momento. A partire da lunedì 16 marzo, un’ irruzione di aria fredda di origine continentale interromperà bruscamente il clima mite delle ultime settimane, riportando sull’Italia temperature invernali, venti tesi e la concreta possibilità di gelate notturne fino in pianura. Marzo, com’è nel suo carattere, si prende la rivincita sulla primavera. Il meccanismo alla base di questa svolta è classico per la stagione: un solido anticiclone si posizionerà a nord-ovest della Penisola, aprendo una sorta di “corridoio” lungo il suo bordo orientale, attraverso cui l’aria fredda proveniente dall’Est Europa scivolerà verso il Mediterraneo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

