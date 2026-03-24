7 ottobre 2023 un orrendo massacro sconvolge Israele; da quel giorno, la vendetta israeliana fa strage di palestinesi. I mesi passano, ma l’onda di sangue continua a travolgere case, scuole, ospedali e la vita di civili innocenti. Ma mentre l’opinione pubblica è sempre più atterrita, i grandi organi d’informazione tacciono. Si può essere spettatori al tempo delle stragi? Si può sostenere chi dice di difendersi, quando la difesa diventa sterminio? Raffaele Oriani, storico collaboratore del Venerdì di Repubblica, sceglie di dimettersi per non prendere parte alla “scorta mediatica” che accompagna l’apocalisse di Gaza. La sua scelta, e la lettera con cui l’ha motivata, hanno un’enorme risonanza social: si ha la sensazione che abbiano rotto un muro di omertà. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gaza e la scorta mediatica: Incontro ad Arco (TN) con Raffaele Oriani e Andrea Pontini

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Aggiornamenti e notizie su Raffaele Oriani

Argomenti discussi: Raffaele Oriani, autore di Gaza, la scorta mediatica, sarà ad Arco giovedì; Raffaele Oriani presenta a Arco il libro sulla copertura mediatica del conflitto di Gaza.