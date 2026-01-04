L’inchiesta sui soldi per Gaza dirottati ad Hamas Messi sotto scorta i due magistrati inquirenti

Il Comitato per l’ordine e la sicurezza di Genova ha disposto la tutela urgente per i magistrati Silvia Carpanini e Marco Zocco, coinvolti nell’inchiesta sui fondi destinati a Gaza e dirottati ad Hamas. L’indagine ha portato all’arresto di Mohammed Hannoun, presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia, e di altre sei persone, evidenziando l’importanza di garantire la sicurezza degli inquirenti impegnati in un caso delicato.

Il Comitato per l'ordine e la sicurezza di Genova ha disposto in via d'urgenza la tutela per la giudice per le indagini preliminari Silvia Carpanini e il pm Marco Zocco dopo la maxi inchiesta che ha portato all'arresto del presidente dell'Associazione dei palestinesi in Italia, Mohammed Hannoun e altre sei persone ritenute finanziatrici di Hamas. Si tratta di una misura preventiva, è stato spiegato. I due magistrati avranno assegnati un agente della polizia e un militare della guardia di finanza che li seguiranno negli spostamenti. Nei giorni scorsi è stata disposta la sorveglianza fissa davanti al tribunale con una pattuglia, a turno, di carabinieri, polizia e guardia di finanza a presidiare l'ingresso di palazzo di giustizia.

