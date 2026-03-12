Il commissario tecnico della Nazionale ha scelto Niccolò Pisilli come possibile protagonista dei playoff Mondiali del 26 marzo contro l’Irlanda del Nord. Pisilli, centrocampista classe 2004, è stato convocato per gli allenamenti al Sinigaglia, dove Gattuso sta valutando la sua partecipazione alla partita decisiva. La convocazione rappresenta un passo importante per il giovane calciatore in vista delle sfide internazionali.

Il sogno azzurro di Niccolò Pisilli è a un passo dal diventare realtà: il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro “Ringhio” Gattuso, ha messo il talento classe 2004 nel mirino per i cruciali playoff Mondiali del 26 marzo contro l’Irlanda del Nord. La missione osservativa dell’ Italia è già partita: stasera, in occasione del derby europeo Bologna-Roma al Dall’Ara, uno scout della FIGC sarà in tribuna per monitorare la prestazione del centrocampista giallorosso, pronto a sfidare i felsinei dal primo minuto nel sistema di Gasperini. L’esame definitivo avverrà però domenica a Como, dove lo stesso Gattuso presenzierà personalmente per sciogliere le ultime riserve prima di diramare la lista dei convocati ufficiale, prevista per venerdì 20 marzo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pisilli chiama l’Italia: Gattuso al Sinigaglia per la scelta finale

