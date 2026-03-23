Aspettando notizie su Bastoni, Mancini e Scamacca, salta un altro pezzo nel mosaico azzurro per il Mondiale. Chiesa torna in Inghilterra, le sue condizioni gli impedivano di proseguire il ritiro con gli azzurri: al suo posto è stato convocato Cambiaghi. Peccato perché sarebbe stato un rientro attesissimo dopo quasi due anni, e il ct era impaziente di rivedere l’ex bianconero oggi al Liverpool. Il bolognese in arrivo a Coverciano era uno dei sei candidati al ruolo di ala-trequartista che Gattuso ha in mente per cambiare in corsa sistema tattico, in caso di necessità, passando dal 3-5-2 al 3-4-2-1 (con un trequartista) o al 4-2-4 (con un esterno offensivo). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dietro la scelta di Gattuso: perché al posto di Chiesa ha chiamato Cambiaghi

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